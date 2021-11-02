Türkiye Korkunç gerçeği öğretmeni ortaya çıkardı! 16 yaşındaki kıza babasından cinsel istismar...
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Korkunç gerçeği öğretmeni ortaya çıkardı! 16 yaşındaki kıza babasından cinsel istismar...

Korkunç gerçeği öğretmeni ortaya çıkardı! 16 yaşındaki kıza babasından cinsel istismar...

Türkiye

Korkunç gerçeği öğretmeni ortaya çıkardı! 16 yaşındaki kıza babasından cinsel istismar...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir okulda rehber öğretmenlik yapan kişi, davranışlarından şüphelendiği 16 yaşındaki öğrencisi D.T.'nin öz babası tarafından cinsel istismara uğradığını ortaya çıkardı. 3 kız babası olan 58 yaşındaki Z.T. tutuklanarak hapse gönderildi. Anne ile 3 kızı ise devlet korumasına alındı.

02 Kasım 2021, Salı 15:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Korkunç olay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. 16 yaşındaki lise öğrencisi D.T.'nin rehberlik öğretmeni, davranışlarından şüphelendiği için genç kızla konuştu.

Kız öğrenci, öğretmenine yıllardır babasının cinsel istismarına uğradığını anlattı. Bunun üzerine öğretmen ve öğrencisi İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayette bulundu.

Şikayet üzerine jandarmada pedagog eşliğinde ifadesi alınan D.T., babasının yıllardır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine D.T., Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İfadesi alınan annesinin de kızını doğrulayarak, eşinin davranışlarından rahatsız olduğunu anlatıp, "'Kıza öyle davranma, o bir genç kız. Yapma bu şekilde. Kızıma bu şekilde davranma diye uyardım. O da 'Yaparım, benim kızım değil mi? Ne olmuş ki' diye cevaplar verdi" dediği belirtildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında D.T.'nin Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporlarında cinsel istismara uğradığının belirtilmesi üzerine fabrika işçisi baba Z.T., gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddeden Z.T., kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayın ardından anne ve 3 kızı ise devlet korumasına alındı.

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
F-16 için yakın markaj
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Galataport
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Karantina günlükleri
Murat Çelik
Rauf Tamer
Eksik olsun
Rauf Tamer
Banu Şen
İzmir’in kalbi: Konak
Banu Şen
Şirin Sever
Geçinmeye gönlün var mı?
Şirin Sever
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Murat Gülderen
Jüpiter manzaralı evler geliyor
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER RTÜK Başkanı Şahin 11. Darülaceze Buluşmaları'na katıldı