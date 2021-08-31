Korkunç gerçek! ‘Beni 3. kattan attı intihar etti demiş’

Van’da yaşayan 2 çocuk annesi Çiğdem Ergin (23) geçen nisan ayında 3. kattan düşerek ağır yaralandı. Olaydan sonra eşi Sinan Ergin’in(32) ise ifadesi alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Günlerce eşinin intihar ettiğini öne süren Sinan Ergin’in iddialarının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Günler sonra ifadesi alınan genç kadın, intihar etmediğini, eşi Sinan Ergin tarafından balkondan atıldığını açıkladı.

20 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz’ın haberine göre; Bunun üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Nisan tarihinde ramazan ayında tartıştığı eşini apartmanın 3. katından attığı iddia edilen Sinan Engin hakkında soruşturma başlattı. 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanığın “eşi kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, şüphelinin tartışma yaşadığı eşinin boğazını sıkarak bilincini kaybetmesi sonucu kucağına alarak balkondan atması şeklinde gerçekleşen eylemi nedeniyle ilgili sevk maddelerince cezalandırılması talep edildi. Balkondan atıldığını öne süren ve felç kalan Engin yaşadıklarını Milliyet’e anlattı.

“O caniyle 6 yıldır evliyiz. Evliğim boyunca da hem kendisi hem ailesi sürekli bana psikolojik şiddet uyguluyordu. İnanın gördüğüm psikolojik şiddet fiziksel şiddetten daha kötüydü. Olay günü de kızımın doğum günü nedeniyle pasta almaya gittim. Eşimi iş yerindeki kadınla yemek yerken gördüm. Sonra ben çocuklarımla eve döndüm. Birkaç saat sonra kendisi eve geldi. Bana bağırmaya başladı ve gözüme yumruk attı. Hemen polisi aradım ve eşim tarafından şiddet gördüğümü kadın sığınma evine yerleşmek istediğimi söyledim. Eşim polisleri aradığımı duyunca iyice sinirlendi. Bağırmaya ve boğazımı sıkmaya başladı. Gerisini hatırlamıyorum. 27 gün komada 35 gün de yoğun bakımda kaldım. Gözlerimi açtığımda herkes, ‘Neden intihar ettin?’ diye sordu. Şaşırdım. O cani herkese benim intihar ettiğimi söylemiş.”

‘BENİ YATAĞA MAHKÛM ETTİ’

“İfadem alındı ve gerçek ortaya çıktı. Ama o cani hâlâ elini kolunu sallayarak geziyor. Beni yatağa mahkûm etti kendisi düğün düğün gezip poz veriyor. Bir de kalkıp herkese, ‘Ben suçsuzum, ondan serbestim’ diyormuş. Bu nasıl adalet? Ben ölümden döndüm, ölünce mi adalet sağlanacaktı. Daha 23 yaşındayım, iki küçük çocuğum var ve ihtiyaçlarımı ailemin yardımıyla gideriyorum. Boynumda ve sol bacağımda platinle yaşıyorum. 3.5 ay hastanede kaldım. Bunlara sebep olan o caniye neden kimse bir şey yapmıyor. Şikâyetimden vazgeçip, çocuklarımı kendisine vermezsem, kan dökeceğim diyor. Sadece benim değil ailemin de can güvenliği yok.”

EŞİNİ KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN DAVA AÇILDI

Çiğdem Ergin’in avukatı Sunay Koç da, “Olay ilk yaşandığında şahıs savcılıkça tutukluluğa sevk edilmiş. Ancak ifadesi alınıp adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılmış. Çünkü hep kadının intihar ettiği öne sürülmüş ancak müvekkilim kendine geldiğinde intihar etmediği eşi tarafından atıldığını anlatıyor. Ancak buna rağmen şahıs hâlâ serbest ve şahsın serbest olması nedeniyle müvekkil sesini kamuoyunda duyurmak istedi. Müvekkilim, kendine gelip ifade verdikten sonra ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı” dedi.