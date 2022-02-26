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Korkunç gerçek ortaya çıktı! Duriye Taşdelen'i hırsızlık için eve giren eşinin kuzeni öldürmüş!

Türkiye

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Duriye Taşdelen'i hırsızlık için eve giren eşinin kuzeni öldürmüş!

Sivas Şarkışla'da evinde yaralı olarak bulunan Duriye Taşdelen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taşdelen'in eşi Emrah Taşdelen (26) ile telefonda konuşurken hırsızlık amacıyla içeri giren Nihat Kara (26) tarafından öldürüldüğü belirlendi. Emrah Taşdelen’in kuzeni olan Nihat Kara, gözaltına alındı.

26 Şubat 2022, Cumartesi 16:59 Son Güncelleme:
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Şarkışla ilçesi Yukarı Mahalle'de oturan 2 çocuk annesi Duriye Taşdelen, dün saat 22.00 sıralarında İzmir'de çalışan eşi Emrah Taşdelen ile telefonda görüntülü konuşurken evin kapısının zorlandığını belirterek çığlık attı.

Büyük şok yaşayan Emrah Taşdelen, ilçedeki yakınlarını arayıp, durumu anlattı. Eve giden yakınları, Duriye Taşdelen’i yaralı buldu. Daşdelen, çağırılan ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden defalarca bıçaklandığı belirlenen Duriye Taşdelen, kurtarılamadı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısının Emrah Taşdelen'in kuzeni Nihat Kara olduğunu tespit etti. Birçok suçtan kaydı olduğu belirtilen Nihat K., emniyetteki ifadesinde hırsızlık amacıyla eve girdiğini, genç kadın çığlık atınca da bıçakladığını itiraf etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsi işlemleri yapılan Duriye Taşdelen, Altınyayla ilçesinde toprağa verilecek.

DHA


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