Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı! Tecavüz etmiş

İbrahim Yener, Nefise Dolapçı'nın kapıcı olarak görev yaptığı apartmanda ikamet ediyordu. Geçen yıl aralıkta sabah vakti duş almak için şofbeni çalıştıran Yener, sıcak su akmayınca Dolapçı'yı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Nefise Dolapçı, İbrahim Yener'in evine gitti. Şofbeni kontrol etmek için içeri giren Dolapçı, şofbenin tamiri için birini göndereceğini söyleyerek daireden çıktı.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, 20 dakika sonra Dolapçı, tekrar daireye gitti ve yüksek müzik sesi nedeniyle genç adamı uyardı. Çıkan tartışma arbedeye dönüştü ve Yener masadaki bıçakla Dolapçı'nın boğazını kesti. Kadın, yaralı halde evden kaçarken, Yener ise nişanlısını arayarak cinayet işlediğini söyleyip bir süre Beylikdüzü'nde Suriyeli kişilere ait bir barakada kaldı. Ardından teslim oldu.

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ADLİ TIP KURUMU BELİRLEDİ

Zanlı hakkında ağır müebbet istendi. Yargılama sırasında İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından Dolapçı'nın iç çamaşırından alınan kanlı örneklerde, Yener'e ait genotip DNA profillerine rastlandı. Durum Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Savcılık, Adli Tıp Kurumu'nca ortaya çıkan cinsel istismar durumuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sonunda İbrahim Yener hakkında dava açtı. İddianamede, Dolapçı'nın olay günü üzeri yarı çıplak vaziyette ve hırkasının yırtılmış şekilde bulunduğu, Adli Tıp'tan alınan rapor içeriklerinde cinsel saldırıya maruz kaldığı anlatıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Nefise Dolapçı'nın hırkasının yırtılmış olmasının, olay anında şüpheli İbrahim Yener'e karşı direnç gösterdiğinin kanıtı olduğu belirtildi.

CİNAYETİ ANLATTI

Yener ise ifadesinde, saat 09.00 sıralarında zil çaldığını, Nefise Dolapçı'nın "Bu müzik ne" diyerek çıkıştığını, kumandayı eline alıp TV'den dinlediği müziğin sesini kıstığını, kapıya döndüğünde ise Nefise Dolapçı'nın içeri girerek, "Burayı gündelikçi olarak kullanamazsın. 30 yıldır herkes burada oturuyor. Giriş çıkış saatine ve müzik sesine dikkat edeceksin. Burada herkes aile" şeklinde sözler söylemeye başladığını öne sürmüştü. İbrahim Yener, çıkan tartışmada kurbanı ittiğini ve dengesini kaybeden Nefise Dolapçı'nın yere düştüğünü iddia etmişti. Boğuşma sırasında kurbanın meyve bıçağıyla boğazından yaralandığını öne süren Yener, olayın ardından kaçtığını söylemişti.

Savcılık, şüpheli Yener'in ikametinin olduğu apartmanda apartman görevlisi olarak çalışan Nefise Dolapçı'yı kafasına vurup boğazını kesmek suretiyle öldürdüğünü, şüphelinin 'Kasten öldürme' eylemini acıma hissi olmaksızın gerçekleştirdiğini, bu nedenle 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçunu işlediğine kanaat getirdi. Şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.