Korkunç iddia: 4 yaşındaki çocuk babasını vurdu
Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde 4 yaşındaki bir çocuğun elindeki silahın kazara ateş alması sonucu babasının yaralandığı ileri sürüldü
Adana'da, Selahattin Eyyübi Mahallesi’nde Kerim K’nin, oğlu 4 yaşındaki Z.K’nin elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AĞIR YARALANDI
Durumu ağır olan Kerim K, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.
ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLDÜ
Polis ekipleri, olayın yaşandığı evde incelemede bulundu.
Silahı kazara ateşlediği iddia edilen Z.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.