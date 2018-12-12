Korkunç iddia: 4 yaşındaki çocuk babasını vurdu

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde 4 yaşındaki bir çocuğun elindeki silahın kazara ateş alması sonucu babasının yaralandığı ileri sürüldü

12 Aralık 2018, Çarşamba 23:48 Son Güncelleme:
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Korkunç iddia: 4 yaşındaki çocuk babasını vurdu

Adana'da, Selahattin Eyyübi Mahallesi’nde Kerim K’nin, oğlu 4 yaşındaki Z.K’nin elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Durumu ağır olan Kerim K, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, olayın yaşandığı evde incelemede bulundu.

Silahı kazara ateşlediği iddia edilen Z.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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