Korkunç iddia! Bağıra bağıra gelen felaket!

Tartışılan isim Comolli sezon başında 200 milyon liralık transfere imza atmış ancak büyük hüsran yaşanmıştı.

İddialara göre Comolli, Ali Koç'u seçim sürecinde destekleyen Ömer Uzun'la çalıştı.

HÜSRANA RAĞMEN ATAMA!

Transferler Uzun'un sahibi olduğu Footalent isimli menajerlik şirketinin desteğiyle gerçekleşti.

Hüsrana rağmen devre arasında Uzun'un şirketinden Batuhan Hakçıl scout ekibinin başına getirildi.

5 İSİM GELDİ, SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Yeni scout ekibi, Comolli ile birlikte bu kez 110 milyon lira harcayıp 5 transfer yaptı.

Ancak takımın en önemli eksiği olan forvet alınamadı. 5 hafta geride kalmasına rağmen takım düşme hattından çıkamadı.

KAGAWA OUT, MİHA ZAJC İN!

Bir başka iddiaya göre ise Batuhan Hakçıl ve ekibi, Beşiktaş'a gelen Shinji Kagawa'yı veto edip Miha Zajc'ın alınmasını sağladı.

Ancak Sloven yıldız şu ana kadar takıma katkı yapamadı.