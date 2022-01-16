Türkiye Korkunç kaza! 2 TIR kullanılmaz hale geldi

Korkunç kaza! 2 TIR kullanılmaz hale geldi

Türkiye

Korkunç kaza! 2 TIR kullanılmaz hale geldi

Çorum'da 2 TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddeti ile TIR'lar kullanılmaz hale gelirken sürücülerden biri ağır yaralandı.

16 Ocak 2022, Pazar 14:13 Son Güncelleme:
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Çorum'un Kargı ilçesinde bulunan Hacıhamza köyü D-100 kara yolunda meydana gelen kazada Samsun'dan İstanbul yönüne giden Tayfun Kosif yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde giden Ramazan Kurtoğlu'nun kullandığı TIR ile çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Tayfun Kosif ağır yaralanırken, diğer sürücü Ramazan Kurtoğlu ise kazayı yara almadan atlattı. 

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Tayfun Kosif, kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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