Türkiye Korkunç kaza! 5 araç birbirine girdi

Korkunç kaza! 5 araç birbirine girdi

Türkiye

Korkunç kaza! 5 araç birbirine girdi

Muğla'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

10 Ekim 2021, Pazar 21:52 Son Güncelleme:
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Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Muğla-Antalya karayolu Sarnıç mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen kazada 5 otomobil birbirlerine çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Yaralandığı belirlenen 3 kişi, yapılan tedavilerin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Cavit AKGÜN / DHA

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