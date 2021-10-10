Korkunç kaza! 5 araç birbirine girdi

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Muğla-Antalya karayolu Sarnıç mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen kazada 5 otomobil birbirlerine çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Yaralandığı belirlenen 3 kişi, yapılan tedavilerin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Cavit AKGÜN / DHA



