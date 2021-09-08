Türkiye Korkunç kaza! Anne ile oğlu öldü, 2 çocuğu yaralı...

Korkunç kaza! Anne ile oğlu öldü, 2 çocuğu yaralı...

Türkiye

Korkunç kaza! Anne ile oğlu öldü, 2 çocuğu yaralı...

Aksaray'da, bariyerlere çarpan otomobildeki Arife (48) ile oğlu Yakup (18) Yıldız hayatını kaybetti, oğlu Serhat (22) ile kızı Nazlı (12) Yıldız ise yaralandı.

08 Eylül 2021, Çarşamba 11:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Niğde- Ankara yolunun Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Siirt'ten ailesiyle birlikte İstanbul'a giden Serhat Yıldız yönetimindeki 35 AKT 632 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Serhat Yıldız ve kardeşi Nazlı Yıldız yaralandı, annesi Arife Yıldız ile diğer kardeşi Yakup Yıldız ise yaşamını yitirdi. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ile oğlunun cansız bedenleri de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Erkan ALTUNTAŞ / DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
“Ayşegül’ün suçu ne?”
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Üç nokta
Rauf Tamer
Murat Çelik
Buse'nin yolculuğu
Murat Çelik
Hakan Çelik
Türk mutfağı nasıl dünya markası olur?
Hakan Çelik
Banu Şen
İzmir'in genlerinde var
Banu Şen
Şirin Sever
Urla neden dünyaya pazarlanmaz ki?!
Şirin Sever
Erkut Can
Ders yılı dert yılı olmasın
Erkut Can
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan önemli toplantı! Bakan Koca açıklayacak