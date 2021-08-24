Korkunç kaza! Bir aile yok oldu
Adana'nın Kozan ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü. Jandarmanın kazanın sebebiyle ilgili çalışması sürüyor.
24 Ağustos 2021, Salı 22:51 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Kalkumaç Mahallesi Tilki Deresi mevkisinde, Mehmet Ali Atalay yönetimindeki otomobil uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri kazada, sürücü Mehmet Ali Atalay, eşi Eşe Atalay ve torunu İbrahim Atalay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA
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