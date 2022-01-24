Korkunç kaza! Buzlanan yolda kayarak dereye uçtu!

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Fındıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Faik Okyay yönetimindeki otomobil, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre kayarak Çamaşırcı Deresi'ne uçtu.





Kazada otomobilde bulunan sürücü Faik Okyay ile oğlu Hasan Okyay yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dereye merdiven uzatarak yaralıları bulunduğu yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı baba ve oğul sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan sağlık çalışanı yaralıya müdahale etmek yerine, görüntü almak isteyen basın mensuplarını engellemeye çalıştı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Murat SOLAK - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL (DHA)



