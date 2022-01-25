Türkiye Korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs devrildi

Korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs devrildi

Türkiye

Korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs devrildi

İstanbul Eyüpsultan'da işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

25 Ocak 2022, Salı 16:00 Son Güncelleme:
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İstanbul Havalimanı yolu Kemerburgaz mevkiinde meydana gelen kazada, havalimanı güvenlik personelini taşıyan servis minibüsünün sürücüsü, karlı ve kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayrımındaki refüje çarptı.



Çarpmanın etkisiyle Minibüs yan yattı. Kazada serviste bulunan 3 kişi yaralanırken sürücü Ramazan Eşgünoğlu kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içindeki yaralıları çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken servis sürücü Ramazan Eşgünoğlu, "Araba ilerden kaymaya başladı ve sonra yan yattı. 3 yaralı var ama çok bir şeyleri yok. Havalimanı personeli taşıyorum ben“ dedi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ahmet YEŞİLMEN- İSTANBUL (DHA)

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