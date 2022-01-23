Korkunç kaza! İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 9 yaralı
İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.
23 Ocak 2022, Pazar 09:47 Son Güncelleme:
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İstanbul'da Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde meydana gelen kazanın henüz neden olduğu belirlenemezken, kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandığı açıklandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.