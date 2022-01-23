İstanbul'da Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde meydana gelen kazanın henüz neden olduğu belirlenemezken, kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandığı açıklandı.









Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.