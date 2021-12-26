Türkiye Korkunç kaza: Kafa kafaya çarpıştılar

Korkunç kaza: Kafa kafaya çarpıştılar

Türkiye

Korkunç kaza: Kafa kafaya çarpıştılar

Eskişehir’de 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

26 Aralık 2021, Pazar 20:44 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgilere göre, kaza Karagözler Mahallesi Akdut Sokak üzerinde meydana geldi. Şahin D. idaresindeki 26 LC 726 plakalı otomobil ile Yakup Ç. idaresindeki 03 ABJ 687 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüleri ve 03 ABJ 687 plakalı otomobilin içerisinde bulunan Hümmet Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilirken, 1 kişi ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne gönderildi.



Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan 2 otomobilde ağır hasar meydana gelirken, araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

ESKİŞEHİR (İHA)

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