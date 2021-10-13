Türkiye Korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

Korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

Türkiye

Korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

Kırıkkale'de, kontrolden çıkan otomobilin karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

13 Ekim 2021, Çarşamba 01:27 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 19.30 sıralarında Ankara-Kırıkkale kara yolu Kalecik kavşağı yakınlarında meydana geldi. Serhat Göçer (28) yönetimindeki 06 GUE 81 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Şahin İldemir yönetimindeki 06 BN 2237 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Bayram Cim (29), Serhat Göçer (28), Emrah Doğan (29) ve Emirhan İldemir (11) yaralandı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bayram Cim, Serhat Göçer ve Emrah Doğan'ın durumunun ağır olduğu belirlendi. 

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

Burak CAN/KIRIKKALE (DHA)

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