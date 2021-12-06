Türkiye Korkunç kaza! Kağıt gibi ezilen otomobilde ölüler ve yaralı var

Korkunç kaza! Kağıt gibi ezilen otomobilde ölüler ve yaralı var

Türkiye

Korkunç kaza! Kağıt gibi ezilen otomobilde ölüler ve yaralı var

Kayseri'de TIR ile çarpışan otomobil hurdaya dönerken feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

06 Aralık 2021, Pazartesi 21:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas karayolu Barsama mevkiinde meydana gelen kazada içerisinde K.D., İ.K. ve S.K.'nin bulunduğu 60 VB 789 plakalı otomobil ile 34 CJE 733 plakalı TIR çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre otomobilde sıkışan 2 kişi hayatını kaybederken yaralı olarak çıkartılan 1 kişi de ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Ekipler, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin, kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ (İHA)

İlgili Haberler
Yaşlı adam ormanda ölü bulunmuştu! Cinayette yeni gelişmeOtomobil ile çarpışan ambulans devrildi: Yaralılar var


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Güneşin, mavinin ve yeşilin boyadığı kent: Muğla
Banu Şen
Hakan Çelik
İddialı tasarımla yola çıktı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yazık bize
Rauf Tamer
Şirin Sever
İranlı yönetmen Mecidi ile sinema sohbeti…
Şirin Sever
Erkut Can
Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Murat Çelik
Aselsan mevzusu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefete akıl veren çok olur
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çılgın Sayısal Loto 6 Aralık çekiliş sonuçları