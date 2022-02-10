Türkiye Korkunç kaza! Kontrolü kaybeden TIR, 5 otomobili biçti!

Korkunç kaza! Kontrolü kaybeden TIR, 5 otomobili biçti!

Türkiye

Korkunç kaza! Kontrolü kaybeden TIR, 5 otomobili biçti!

Muğla'da sürücülerinin kırmızı ışık nedeniyle beklediği 5 otomobile, TIR çarptı. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralanırken, TIR sürücüsü Ersan K., gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

10 Şubat 2022, Perşembe 17:32 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Meşelik Mahallesi Adabükü kavşağında meydana gelen olayda, Ersan K.'nin kullandığı TIR, Bodrum-Milas yolunda kontrolden çıkıp, sürücülerinin kırmızı ışık nedeniyle beklediği 5 otomobile çarptı.


Çarpmanın etkisiyle otomobiller sürüklendi, TIR da refüje çıkarak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan 1 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 

Yaralanan 7 kişi de ambulanslarla Bodrum ve Milas ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

TIR'ın çarptığı 5 otomobilde hasar oluşan kaza nedeniyle Bodrum-Milas yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oldu, trafik akışı da kontrollü sağlandı. 

Polis ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından kazaya karışan otomobillerin ve TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. TIR sürücüsü Ersan K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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