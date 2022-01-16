Türkiye Korkunç kaza! Taksi ile kafa kafaya çarpıştılar

Korkunç kaza! Taksi ile kafa kafaya çarpıştılar

Türkiye

Korkunç kaza! Taksi ile kafa kafaya çarpıştılar

İstanbul'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak karşı şeritten gelen taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada otomobilde bulunan 1 yolcu yaralandı.

16 Ocak 2022, Pazar 12:05 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen kazada bir otomobilin sürücüsü Emir Fatih Altun bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetin kaybetti.


Refüjü aşan otomobil karşı yönden gelen Kaya Gündüz'ün kullandığı 34 TAN 13 plakalı taksi ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar itfiaye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralanırken, sürücüler kazayı yaralanmadan atlattı. 

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için çevre güvenliği aldı.

SÜRÜCÜLERİN EMNİYET KEMERİ TAKILIYDI

Taksi sürücü Kaya Gündüz, "Karşı yoldan refüjü aşarak geldi bu tarafa. Ağacı parçaladı, kaçmaya çalıştım ama kafa kafaya çarpıştık" diye konuştu. Kazayı gören bir kişi "Yukardan gelen otomobil karşı yöne geçerek taksiye çarptı. Sürücülerin emniyet kemeri takılıydı. Taksiciyi ben araçtan çıkardım. Ufak tefek yaraları vardı. Emniyet kemerleri takılıymış herkesin şükürler olsun " diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/DHA

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