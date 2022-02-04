Türkiye Korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Türkiye

Korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Yozgat'ta bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 15 kişi ise yaralandı.

04 Şubat 2022, Cuma 12:04 Son Güncelleme:
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bulunan E-88 karayolunun Buruncuk köyü mevkisinde meydana gelen kazada İstanbul'dan yola çıkan Şerafettin Doğan yönetimindeki Gülen firmasına ait yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. 


Kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yedek şoför, AFAD ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Yozgat ve Yerköy'deki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)

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