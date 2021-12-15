Türkiye Korkunç manzara! Çobanlar boş arazide buldu

Korkunç manzara! Çobanlar boş arazide buldu

Türkiye

Korkunç manzara! Çobanlar boş arazide buldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde boş arazide kadın cesedi bulundu.

15 Aralık 2021, Çarşamba 18:25 Son Güncelleme:
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Ceylanpınar'da kırsal bölgede hayvan otlatan çobanlar, boş arazide hareketsiz yatan bir kadını görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde hayatını kaybeden ve cesedi çürümeye başlayan kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri, üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa) (DHA)

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