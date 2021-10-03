Türkiye Korkunç manzara! Kötü kokunun ardından vahşet çıktı

Korkunç manzara! Kötü kokunun ardından vahşet çıktı

Türkiye

Korkunç manzara! Kötü kokunun ardından vahşet çıktı

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nün regülatör kapaklarında kimliği belirsiz çürümüş erkek cesedi bulundu.

03 Ekim 2021, Pazar 23:58 Son Güncelleme:
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Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Gölün regülatör kapakları yakınlarında balık tutan vatandaşlar havadaki kötü kokuyu hissedince çevrede arama yaptı.

Vatandaşlar, konunun kapaklara takılan erkek cesedinden geldiğini tespit ettiler ve durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, cesedi bulunduğu yerden alarak, kıyıya çıkarttı.

En az iki haftalık olduğu değerlendirilen cesedin üzerinde inceleme yapan polis, kimlik bulamadı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği ve kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

Gökhan KESKİNCİ/ADANA (DHA) 

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