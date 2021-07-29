Türkiye Korkunç manzara! Ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

Korkunç manzara! Ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

Türkiye

Korkunç manzara! Ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda bir kadına ait ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadın, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

29 Temmuz 2021, Perşembe 18:49 Son Güncelleme:
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İlçeye bağlı Minnetli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yürüyen vatandaşlar, çalıların arasında bir kadının hareketsiz yattığını gördü. Kadının kanlar içerisinde olduğunu gören mahallelinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının bir gün önce ormanlık alana bırakıldığını değerlendiren jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Kadının cesedi ise kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana) (DHA)

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