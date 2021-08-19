Türkiye Korkunç manzara! Yol kenarında vurulmuş olarak ölü bulundu

Korkunç manzara! Yol kenarında vurulmuş olarak ölü bulundu

Türkiye

Korkunç manzara! Yol kenarında vurulmuş olarak ölü bulundu

Kayseri'de Nuri Aras (27), yol kenarında başından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

19 Ağustos 2021, Perşembe 18:52 Son Güncelleme:
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Olay, sabah saatlerinde Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Yelkesen Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, başından tabancayla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada ölen kişinin Nuri Aras olduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Aras, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Aras’ın ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ (DHA)



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