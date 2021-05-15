Korkunç olay! 10 yaşındaki çocuk hastaneye böyle gitti

Yeşilyurt Mahallesi’nde, evlerinin bahçe duvarına çıkarak erik toplayan A.N.T. (10), dengesini kaybederek demir parmaklık üzerine düşünce korkuluk demiri sağ eline saplandı. Olayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, çocuğun demir korkuluklara saplanan elini kurtarmayı başaramayınca demirleri kesti. A.N.T, eline saplanan demirle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. A.N.T’nin ameliyata alınacağı öğrenildi.

AA