Türkiye Korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki çocuğu dezenfektanla öldürdü

Korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki çocuğu dezenfektanla öldürdü

Türkiye

Korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki çocuğu dezenfektanla öldürdü

Bursa'da, 13 yaşındaki İsmail K., 14 yaşındaki Burak Altun'u dezenfektanla ateşe verdi. Burak Altun, hastanede hayatını kaybetti.

27 Aralık 2021, Pazartesi 16:46 Son Güncelleme:
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Bursa'da 2 hafta önce parkta oturduğu sırada aynı mahallede oturan bir çocuk tarafından dezenfektanla ateşe verilen 14 yaşındaki Burak Altun, hastanede hayatını kaybetti. Altun, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, 2 hafta önce Yıldırım'a bağlı Yiğitler Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Burak Altun, parkta arkadaşlarıyla oturduğu sırada, aynı mahallede yaşayan ve tanımadığı 13 yaşındaki İsmail K., yakınlarda bulunan ve dezenfektan üretimi yapan bir lisenin bahçesinden poşetle aldığı alkolü çakmakla ateşe vererek, Burak Altun'un üzerine attı.

Bir ânda alevler içerisinde kalan Altun'u çevredeki vatandaşlar palto ve montlarıyla söndürdü. Ağır yaralanan Altun, ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık iki haftadır yoğun bakımda tedavisi devam eden Altun, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.



Burak Altun, bugün ikindi namazını müteakip 75. Yıl Mahallesindeki Ermantaş Camiinde kılınan cenaze namazının ardından, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında Turanköy Mezarlığına defnedildi. Şüpheli İsmail K. için ise tutuklama kararı çıkarıldığı ve gözaltına alındığı öğrenildi.

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