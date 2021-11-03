Türkiye Korkunç olay! 2 gündür haber alınamıyordu, termal havuzda ölü bulundu!

Korkunç olay! 2 gündür haber alınamıyordu, termal havuzda ölü bulundu!

Türkiye

Korkunç olay! 2 gündür haber alınamıyordu, termal havuzda ölü bulundu!

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, 2 gündür haber alınamayan Gürkan Aygül, pansiyonun çalışanları tarafından termal havuzda sabaha karşı ölü bulundu.

03 Kasım 2021, Çarşamba 12:38 Son Güncelleme:
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Gürkan Aygül (45), konakladığı pansiyonun termal havuzunda ölü bulundu. Havuza girmeden önce sahte içki içtiği tespit edilen Aygül'ün kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

TERMAL HAVUZDA HAREKETSİZ YATIYORDU

Pamukkale ilçesinde termal sağlık hizmetleri sunan pansiyonda konaklayan Gürkan Aygül'den 2 gündür haber alamayan çalışanlar, saat 05.00 sıralarında kaldığı odaya yedek anahtarla girdi. Aygül'ün odasındaki termal havuzda hareketsiz yattığını gören personel, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

SAHTE VİSKİ ŞİŞESİ BULUNDU

Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aygün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma içerisinde sahte viski olan bir şişe buldu. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Aygün'ün cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Aygül'ün kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.

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