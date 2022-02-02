Dünya Korkunç olay! 26 kişi bir anda öldü

Korkunç olay! 26 kişi bir anda öldü

Dünya

Korkunç olay! 26 kişi bir anda öldü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’da kurulan pazar yerine elektrik kablolarının koparak düşmesinin ardından 26 kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

02 Şubat 2022, Çarşamba 15:47 Son Güncelleme:
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’da kurulan pazar yerinde, yüksek voltajlı elektrik kabloları koparak evlerin ve alışveriş yapan insanların üzerine düştü. Suyun içine kurulmuş olan pazarda, akıma kapılan 23’ü kadın 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Elektrik kablolarının nasıl koptuğu ise henüz bilinmiyor.

İHA

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