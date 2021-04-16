Türkiye Korkunç olay! 3 gündür aranıyordu, kayalıkların arasında bulundu...

Korkunç olay! 3 gündür aranıyordu, kayalıkların arasında bulundu...

Türkiye

Korkunç olay! 3 gündür aranıyordu, kayalıkların arasında bulundu...

Adıyaman'da 3 gün önce evinden ayrılan ve kayalıkların arasına sıkışmış halde bulunan Hanım Bağcı (82), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

16 Nisan 2021, Cuma 15:58 Son Güncelleme:
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Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce çıkan alzheimer hastası Hanım Bağcı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekiplerince başlatılan çalışma sonuç vermeyince, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal alanda arama başlattı. Çalışmalar sürerken merkeze bağlı Zey köyündeki ormanlık alanda yaşlı bir kadının kayalıklar arasında sıkıştığı öğrenildi. İhbarla bölgeye gelen AFAD ekiplerince 1 saat süren çalışmanın ardından Hanım Bağcı, mahsur kaldığı kayalıkların arasından çıkartılarak sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaşlı kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bağcı'nın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)


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