Türkiye Korkunç olay! 3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı

Korkunç olay! 3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı

Türkiye

Korkunç olay! 3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve 15 gün önce eşinden boşanan baba H.M., gezmek için dışarıya çıkardığı 3 yaşındaki oğlu K.M.'yi Dicle Nehri'ne atıp, olay yerinden uzaklaştı.

16 Nisan 2021, Cuma 00:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çevredekilerin suya atlamasıyla nehirden çıkarıldıktan sonra hastanede tedaviye alınıp, doktorların uzun çabaları sonucu tekrar hayata döndürülen çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay, akşam saatlerinde Cizre ilçesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve 15 günce eşinden boşandığı öğrenilen H.M., oğlu K.M.'yi gezmek için dışarı çıkardı.

H.M., iddiaya göre, parkta bir süre dolaştıktan sonra oğlu K.M.'yi Dicle Nehri'ne atarak olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden çevredekiler Dicle Nehri'ne atlayarak K.M.'yi sudan çıkardı.

BABA GÖZALTINA ALINDI

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz çocuğu Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te doktorların uzun çabaları sonucu tekrar hayata döndürülen çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından güvenlik güçlerince başlatılan çalışmayla yakalanan baba H.M., gözaltına alındı.

Sekvan KÜDEN Şırnak(DHA)

İlgili Haberler
Kan donduran görüntüler! 'Seni öldürsem de ceza yemem'Çanakkale açıklarında 51 sığınmacı kurtarıldı


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bi' zahmet artık!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Mustafa Sarıgül aday olacak mı?
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Hani nerede aday?
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
CHP seçmeni ve HDP ile ittifak…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Ramazan fırsatçıları
Murat Çelik
Banu Şen
Koşullara inat başarıya koşanlar
Banu Şen
Erkut Can
Amiraller Kanal İstanbul’a düştü
Erkut Can
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var