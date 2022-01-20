Türkiye Korkunç olay! 5 çocuk annesi evinde silahla öldürüldü

Korkunç olay! 5 çocuk annesi evinde silahla öldürüldü

Türkiye

Korkunç olay! 5 çocuk annesi evinde silahla öldürüldü

Şanlıurfa’da 5 çocuk annesi kadın evinde silahla öldürülmüş halde bulundu.

20 Ocak 2022, Perşembe 00:31 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Süleyman Şah Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 5 çocuk annesi Nesibe Alas (30) yalnız yaşadığı evde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ensesinden vuruldu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Çocuklarının evde olduğu sırada vurulan genç kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan ise kaçtı. Silah sesini duyan komşuları evde Nesibe Alas’ın ensesinden vurulmuş halde buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölen genç kadının yakınlarının ifadesine başvuran polis, eşi 5 yıl önce öldürülen Nesibe Alas’ın da miras nedeniyle aile içi cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde duruyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA (İHA)

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