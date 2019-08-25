Merkez Yüreğir ilçesinde yaşanan olayda iddiaya göre, Ü.Z. (63), 2 haftadır aralıklarla bir mahalleye gelip küçük kız çocuklarını taciz etti. Ü.Z. son olarak mahalleye geldiğinde H.C.’nin kızı Z.C. (6) ile yeğeni Z.C .’yi (5) taciz etmeye kalkıştı. Bu sırada H.C. tacizi evinin balkonundan gördü ve şahsı yakalayıp polise haber verdi.

Mahalledeki diğer vatandaşlar ise Ü.Z.’yi linç etmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi kurtardı ve baygın halde ekip aracına bindirip önce Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirdi, ardından Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürdü. Ü.Z.’nin polis merkezinde yapılan üst aramasında 16 tane toka, yarım kalıp yeşil sabun ve 4 metre kablo çıktığı öğrenildi.

Bu sırada H.C. gazetecilere, “Çocuğumu taciz etti. Çocuklarımızın üstünü başını çıkarıp taciz ediyor. Geçen gün 3 kere takip ettik kaçtı, sonunda yakaladık. Tanımıyoruz” diye konuştu. Başka bir mahalle sakini ise, “İnsanlar nasıl çocukları taciz eder. Bunlar bizim bacılarımız. Böyle insanlar Türkiye’yi bozuyorlar. Ağır ceza almalarını istiyoruz” dedi.

Ü.Z. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.