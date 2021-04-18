Türkiye Korkunç olay! Adını taşıdığı dedesini döve döve öldürdü

Korkunç olay! Adını taşıdığı dedesini döve döve öldürdü

Türkiye

Korkunç olay! Adını taşıdığı dedesini döve döve öldürdü

İstanbul Beykoz’da 92 yaşındaki Recep Akyol, evi dağıtmaması konusunda uyardığı 31 yaşındaki torunu Recep Akyol tarafından dövülerek öldürüldü.

18 Nisan 2021, Pazar 09:01 Son Güncelleme:
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Recep Akyol ile adaşı olan torunu Beykoz Ortaçeşme Mahallesi, Berk Sokak’taki evlerinde birlikte yaşıyordu. Recep Akyol 9 Nisan günü torununu evi dağıtmaması için sert bir dille uyardı. Torun da dedesine saldırdı. Başından darbe alan yaşlı adam yere düşerek baygınlık geçirdi. Komşular tarafından hastaneye kaldırılan Recep Akyol dün hayatını kaybetti.

EVDEKİ GİZEMLİ TOZ

Hürriyet’in haberine göre; Polis evde yaptığı aramada, yaklaşık bir kilo toz madde buldu. Torun Akyol, bulunan toz maddenin kendisinin yaptığı uyuşturucu madde olduğunu öne sürerken, toz madde incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi. Torun Recep Akyol çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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