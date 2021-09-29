Türkiye Korkunç olay! Anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu

Korkunç olay! Anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu

Türkiye

Korkunç olay! Anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Aynur Mert (41) ile çocukları Aleyna (16) ve Mehmet Ali Mert (14) evde ölü bulundu. Anne ve iki çocuğunun zehirlenerek öldüğü üzerinde durulurken, soruşturma devam ediyor.

29 Eylül 2021, Çarşamba 23:27 Son Güncelleme:
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Olay, bugün ilçeye bağlı Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinde çalışırken eşine telefonla ulaşamayan Turgay Mert (47), daha sonra komşularını arayarak ailesine bakmalarını istedi. Bunun üzerine eve giden ve kapıyı defalarca çalmalarına rağmen cevap alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Apartmanın 3'üncü katında bulunan eve itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte gelen polis, acı tablo ile karşılaştı. Hareketsiz halde yatarken bulunan Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Mehmet Ali Mert'in öldüğü belirlendi.

Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı

Olay yerinde yapılan ilk incelemede yedikleri ya da soludukları bir madde nedeniyle zehirlenerek öldüğünden şüphelenilen anne ve iki çocuğunun cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı. Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay) (DHA)

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