Korkunç olay! Başından vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’ndeki iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Korkmaz ile arkadaşı İhsan U., başka bir arkadaşlarının evine oturmaya gitti. Bir süre sonra içeriden bir el silah sesi geldi. Evden koşarak çıkan İhsan U. otomobille olay yerinden kaçarken, silah sesini duyan komşuların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Eve giren polis, Emre Korkmaz’ın başından pompalı tüfekle vurulduğunu, kanlar içerisinde yattığını gördü. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Korkmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde inceleme yapan polis, suç aleti pompalı tüfeği de buldu. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İhsan U.’nun yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerindeki incelemenin ardından Korkmaz’ın cansız bedeni, otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anıl ATAR- Yusuf KANTARLI/ADANA(DHA)



