Türkiye Korkunç olay: Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım

Korkunç olay: Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım

Türkiye

Korkunç olay: Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Zeynep Özcan (39), evinin önünde tanımadığı Yunus Tarhan’ın (45) bıçaklı saldırısına uğradı. Özcan kollarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, çevredekiler tarafından yakalanan Yunus Tarhan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

21 Ocak 2022, Cuma 23:14 Son Güncelleme:
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Olay, geçen çarşamba günü saat 11.30 sıralarında Gölköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan ve dün izinli olan Zeynep Özcan, evine gireceği sırada Yunus Tarhan ile karşılaştı.

Ayağında ve kollarında yaralar olan Yunus Tarhan, Zeynep Özcan’dan yardım istedi. Yunus Tarhan’nın durumundan şüphelenen Özcan, yardım edemeyeceğini ancak taksi çağırabileceğini söyleyerek evine girdi. İddiaya göre, evin penceresindeki sinekliği bıçakla kesen Yunus Tarhan, elini içeriye sokarak "Bana yardım etmen lazım yoksa kötü olur" diye tehdit etti.

Kapıyı açarak saldırganı uzaklaştırmaya çalışan Özcan, Yunus Tarhan’nın bıçaklı saldırısına uğradı. Özcan’ın çığlıklarını duyan çevredekiler ve o sırada işten gelen kadının eşi yardıma koştu. Uzun süre Özcan’ı darbeden ve bıçakla yaralayan Yunus Tarhan’nın saldırı sırasında "Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım" dediği öne sürüldü. Kolunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde 15’ten fazla bıçak yarası olan Zeynep Özcan, hastaneye kaldırıldı. Tarhan ise bir kişiye ait otomobille kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarmaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tarhan çıkarıldığı mahkemede verdiği ifadesinde "Canım öyle istedi ondan dolayı saldırdım" dediği öğrenildi. Tarhan tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA

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