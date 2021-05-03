Korkunç olay! Denizde ceset bulundu

Görgü tanığı Saim Duman bir kişinin deniz dibinde ceset olduğunu söylemesi üzerine denize girdiğini belirterek, “Dipte yüzükoyun yatan birini gördüm. Kim olduğunu bilmiyorum. Polisler sabah çantasını almışlar" dedi.

Polise ifade veren bir temizlik görevlisi de sabah saatlerinde 45-50 yaşlarında, alkollü bir kişinin deniz kenarında oturduğunu, bir süre sonra denize girdiğini gördüğünü, ardından sahilde kalan kıyafetler ile çantayı polise ihbar ettiğini söyledi.

Süleyman EKİN/ANTALYA(DHA)



