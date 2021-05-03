Türkiye Korkunç olay! Denizde ceset bulundu

Korkunç olay! Denizde ceset bulundu

Türkiye

Korkunç olay! Denizde ceset bulundu

Antalya'da kıyıdan 10 metre uzakta bir erkek cesedi bulundu. Konyaaltı sahilinde saat 15.00 sıralarında yüzen, kısıtlamadan muaf bir kişi, kıyıdan yaklaşık 10 metre uzakta, deniz dibinde bir erkek cesedi görerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbar üzerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı balık adamlar, 3 metre derinlikteki cesede ulaştı. Kıyıya çıkarılan cesedin üzerinden, Ali Yılmaz adına kimlik çıktı. Savcının incelemesinin ardından ceset, morga kaldırıldı.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 01:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Görgü tanığı Saim Duman bir kişinin deniz dibinde ceset olduğunu söylemesi üzerine denize girdiğini belirterek, “Dipte yüzükoyun yatan birini gördüm. Kim olduğunu bilmiyorum. Polisler sabah çantasını almışlar" dedi.

Polise ifade veren bir temizlik görevlisi de sabah saatlerinde 45-50 yaşlarında, alkollü bir kişinin deniz kenarında oturduğunu, bir süre sonra denize girdiğini gördüğünü, ardından sahilde kalan kıyafetler ile çantayı polise ihbar ettiğini söyledi.

Süleyman EKİN/ANTALYA(DHA)

İlgili Haberler
Bodrum'da duyulan esrarengiz sesin nedeni belli olduÇok acı olay! Baba ve oğlu 6 ay arayla koronavirüsten hayatını kaybetti


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Hadi gülün, bugün Dünya Kahkaha Günü
Şirin Sever
Rauf Tamer
Fark’a dikkat
Rauf Tamer
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Hakan Çelik
“Rusya’dan KKTC hamlesi gelebilir”
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Ayvalık’tan mesaj var: Kapanma tatil değil
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Dış güçler’
Oral Çalışlar
Banu Şen
9 bin 400 yıldır tarımın kalbi bu topraklarda atıyor
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hınca hınç ’Korona’ partisi 'Pes' dedirtti