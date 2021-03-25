Türkiye Korkunç olay! Fotoğraf sanatçısı kaldırımda ölü bulundu

Korkunç olay! Fotoğraf sanatçısı kaldırımda ölü bulundu

Türkiye

Korkunç olay! Fotoğraf sanatçısı kaldırımda ölü bulundu

Adıyaman'da, fotoğraf sanatçısı 55 yaşındaki Mehmet Yılmaz, kaldırım üzerinde ölü olarak bulundu.

25 Mart 2021, Perşembe 15:49 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırım üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Yılmaz olduğu belirlenen kişinin öldüğünü belirledi. Polis tarafından yapılan incelemenin ardından 3 çocuk babası Mehmet Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsi ile netlik kazanacak.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)

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