Korkunç olay! İki TIR şoförü ölü bulundu

Adana'nın Pozantı ilçesinde TIR sürücüleri Behçet Birkaç ile Halil Kocabaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında çekiç ve bıçak darbesiyle yaralanan Birkaç ile Kocabaş yolun ortasına düştü. Bu sırada yoldan geçen D.K. idaresindeki TIR, Behçet Birkaç'a çarptı. Çarpma sonucu Behçet Birkaç olay yerinde, Halil Kocabaş ise kaldırıldığı Pozantı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, TIR sürücüsü D.K.'yı ifadesini almak üzere Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.