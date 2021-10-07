Korkunç olay! İple asılı halde buldu

Çorlu ilçesi Seymen Mahallesi'nde yaşayan Neslihan Karacan, özel bir işi için dün İstanbul'un Silivri ilçesine gitti. Akşam dönen Karacan, 'Papatya' adını verdiği kedisinin evinin girişindeki salıncakta boğazından iple asılı öldürülmüş halde buldu. Karacan'ın şikayeti üzerine jandarma ekipleri, inceleme başlattı.

'BU MU İNSANLIK?'

Ailesi ile birlikte Silivri'ye gittiğini söyleyen Neslihan Karacan, baktığı köpekleri eve kapattığını, kedisini de kapının önüne bıraktığını söyledi. Döndüğünde evinin kapısının açık ve kedisi Papatya'nın da salıncakta boğazından iple asılarak öldürülmüş halde bulduğunu belirten Karacan, şunları söyledi:

"Lambayı yaktığımda, maalesef kedimi ipe asılmış bir şekilde buldum. Emek verdim, bebek gibi baktım. Bunu yapanın hesabını ödemesini istiyorum. Cezasını çekmesini istiyorum. Şu hayvandan ne istediler? Şu kediden ne istediniz? Keşke gelip bana zarar verseydiniz. Kedi asmak nedir? İnsanlığımızı bu kadar mı kaybettik? Bu mu insanlık?"