Türkiye Korkunç olay! Kalede gezerken 80 metreden düştü

Korkunç olay! Kalede gezerken 80 metreden düştü

Türkiye

Korkunç olay! Kalede gezerken 80 metreden düştü

Trabzon'un Sürmene ilçesinde gezdiği kaleden dengesini kaybedip, 80 metre yükseklikten çalılık alana düşerek mahsur kalan Recep Aydın (17), arama kurtarma ekipleri ile vatandaşların yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Kolunda ve bacağında kırık tespit edilen Aydın, hastaneye kaldırıldı.

01 Haziran 2021, Salı 19:32 Son Güncelleme:
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Olay, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Orta Mahalle’deki tarihi Sürmene Kalesi'nde meydana geldi. Kale bölgesinde gezintiye çıkan Recep Aydın, ayağının kayması sonucu dengesini kaybedince, 80 metre yükseklikten çalılarla kaplı alan düştü.

Sarp ve dik arazide çalı ve ağaçlara çarparak duran Aydın’ın yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

İhbar üzerine bölgeye AKUT, UMKE, Sürmene Arama Kurtarma (SÜRAK), itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler ve bölgede bulunanlar halat yardımıyla güçlükle indikleri alanda mahsur kalan Aydın’ı, kurtarmak için çalışma başlattı.

Zamanla yarışan ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu Aydın, konulduğu sedyeyle yola kadar taşındı. Burada bekletilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Aydın, ambulansla İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan, kolunda ve bacağında kırık olduğu tespit edilen Aydın’ın bilincinin yerinde olduğu, genel sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon)(DHA)

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