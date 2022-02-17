Türkiye Korkunç olay! Kayalığın dibinde başından vurulmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Kayalığın dibinde başından vurulmuş halde bulundu!

Türkiye

Korkunç olay! Kayalığın dibinde başından vurulmuş halde bulundu!

Kocaeli'de kayalığın dibinde başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

17 Şubat 2022, Perşembe 15:13 Son Güncelleme:
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Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar cadde üzerinde bulunan hayvan pazarında kayalıkların dibinde bir şahsın hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti.



Yanına gittikleri şahsın başından vurulmuş halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları tetkiklerin ardından yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, vatandaşların 1-2 gündür burada olduğu öğrenilen şahsı gördüğü fakat poşet sandıkları için ilgilenmedikleri ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA


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