Türkiye Korkunç! Fabrika işçisi baba, makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Korkunç! Fabrika işçisi baba, makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Türkiye

Korkunç! Fabrika işçisi baba, makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Kocaeli'de bir lastik fabrikasında çalışan 3 çocuk babası işçi, makineye sıkışarak hayatını kaybetti.

27 Ocak 2022, Perşembe 15:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kocaeli'nin Başisekele ilçesine bağlı Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan Özka Lastik Fabrikasında meydana gelen olayda, evli ve 3 çocuk babası 32 yaşındaki Mehmet Nezir Demir, çalıştığı esnada makineye sıkıştı. Olayı gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeriye giren ekipler Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Demir'in cenazesinin, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Mazıdağı ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Tabağındaki yemeğin doğaya etkisi ne?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Plağın arkası
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Alaattin Çakıcı ve karlı bir İstanbul hatırası
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Beyoğlu diplomasisi
Hakan Çelik
Murat Çelik
Dün 24 Ocak'tı
Murat Çelik
Banu Şen
Sağlık ve doğa turizminin yeni merkezi: İnegöl
Banu Şen
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Faciaya ramak kala! Korkunç kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı