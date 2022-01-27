Korkunç! Fabrika işçisi baba, makineye sıkışarak hayatını kaybetti
Kocaeli'de bir lastik fabrikasında çalışan 3 çocuk babası işçi, makineye sıkışarak hayatını kaybetti.
27 Ocak 2022, Perşembe 15:11 Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Başisekele ilçesine bağlı Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan Özka Lastik Fabrikasında meydana gelen olayda, evli ve 3 çocuk babası 32 yaşındaki Mehmet Nezir Demir, çalıştığı esnada makineye sıkıştı. Olayı gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeriye giren ekipler Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Demir'in cenazesinin, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Mazıdağı ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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