Türkiye Korkunç olay! Motorlu testerenin boynunu kestiği genç hayatını kaybetti

Korkunç olay! Motorlu testerenin boynunu kestiği genç hayatını kaybetti

Türkiye

Korkunç olay! Motorlu testerenin boynunu kestiği genç hayatını kaybetti

Samsun'un Canik ilçesinde odun kestiği sırada kontrolünü yitirdiği motorlu testerenin boynunu kesmesi sonucu ağır yaralanan Barış Keskin (22) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

14 Mart 2021, Pazar 18:54 Son Güncelleme:
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Olay, öğlen saatlerinde ilçenin Hasköy Mahallesi Özcan Sokak üzerinde meydana geldi. Barış Keskin, odun kestiği sırada elindeki motorlu testerenin kontrolünü yitirdi. Testerenin bir anda boynunu kesmesiyle kanlar içinde yere yığılan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Keskin doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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