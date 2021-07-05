Türkiye Korkunç olay! Motosiklet kazasında kolu koptu

Korkunç olay! Motosiklet kazasında kolu koptu

Türkiye

Korkunç olay! Motosiklet kazasında kolu koptu

Tunceli'de, virajı alamayan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü Fatih Y. ile arkadaşı Müge S. yaralandı. Kazada, Müge S.'nin kolu koptu.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 00:32 Son Güncelleme:
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Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Elazığ Karayolu’nun 14’üncü kilometresinde meydana geldi. Fatih Y.’nin kullandığı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle 20 metre sürüklenen motosikletteki sürücüsü Fatih Y. yaralanırken, arkadaşı Müge S.’nin ise kolu koptu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Fatih Y. ile Müge S.’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ (DHA)

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