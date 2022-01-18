Türkiye Korkunç olay! Refüje çarpan sürücünün karnına demir saplandı!

Korkunç olay! Refüje çarpan sürücünün karnına demir saplandı!

Türkiye

Korkunç olay! Refüje çarpan sürücünün karnına demir saplandı!

Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan otomobil sürücüsünün karnına demir saplandı.

18 Ocak 2022, Salı 13:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, Köşk Ilçesi Çevreyolu Kavşağı yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli istikametinden Aydın istikametine doğru seyreden 34 BK 7419 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan araç orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle orta refüjdeki demirler sürücünün karnına saplandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güvenli bir şekilde araçtan yaralı halde kurtarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaldırıldığı hastanede hızlıca ameliyata alınan sürücünün, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Sarıgül: Taksi sorunu bir günde çözülür
Hakan Çelik
Murat Çelik
Tarikat- Cemaat gündemi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
İhtiyaç militan bir muhalefet mi?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İyi haber
Rauf Tamer
Banu Şen
6 bin yıllık tarihi, 7.5 milyon yıllık doğasıyla Kayseri
Banu Şen
Şirin Sever
'Diva'lık alışkanlıkları yaktı askerlerin başını!
Şirin Sever
Erkut Can
Kara’nın karasını yaşadık
Erkut Can
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Erciyes'te Birleşmiş Milletler üyesinin feci ölümü! Nedeni ortaya çıktı