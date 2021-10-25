Antalya’da ismi öğrenilemeyen yerleşik Rus kadın, komşusunun cep telefonuna, ağaçta asılı birini gördüğüne dair mesaj gönderdi. Rusça metni çeviri programından Türkçeye çeviren Ramazan Uğur'un ihbarıyla harekete geçen ekipler, portakal ağacına asılı, kadın kuaförü Özgür Özlü'nün (42) cesedini buldu.

AĞAÇLIK ALANDA ASILI KİŞİYİ, FARK ETTİ

Olay, öğle saatlerinde, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 256 Sokak'ta meydana geldi. Spor yapmak için dün evden çıkan ve ismi öğrenilemeyen yerleşik Rus kadın, ağaçlık alanda birinin asılı olduğunu fark etti.

Rus kadın, bugün aynı yerde aynı kişiyi görünce şüphelenerek, komşusu Ramazan Uğur'un telefonuna Rusça mesaj gönderdi. Yazılanı anlamayan Uğur, çeviri programından çevirisini yapınca 'Portakal ağaçlarında bir adam asılı. Polisi aramak gerek' mesajını okuyup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, portakal ağacına asılı Özgür Özlü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Özlü'nün, Ankara'dan Antalya'ya çalışmak için geldiği, kadın kuaföründe işe başladığı ortaya çıktı.

1 haftadır kendisinden haber alınamadığı kaydedilen, evli ve 1 çocuk babası Özlü'nün cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.