Korkunç olay! Sebepsizce ittiği adamın ölümüne sebep oluyordu
ABD'de yaşanan ve kameralara da yansıyan olay kan dondurdu! Los Angeles'ta, bankta oturmakta olan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, kaldırımda yürüyen yaşlı adamı bir anda yola itti...
Adam yola sırt üstü düşerken; yoldan geçmekte olan TIR şoförü, adamın kafasını ezmek üzereyken kıl payı aracı durdurabildi.
Saldırganın hiçbir şey olmamışçasına yoluna devam ettiği olay sonrası, yola itilen adam hastaneye kaldırıldı. Yaralanan adamın kemiklerinin kırıldığı, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. İtildiği anda yaşlı adamın yere düşürdüğü bir eşyayı da cebine atıp giden saldırganın ise yakalandığı bildirildi.
Şüphelinin cinayete teşebbüsten yargılanacağı ifade edildi.
Yaşanan o korku dolu anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi...