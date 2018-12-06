Korkunç olay! Sebepsizce ittiği adamın ölümüne sebep oluyordu ABD'de yaşanan ve kameralara da yansıyan olay kan dondurdu! Los Angeles'ta, bankta oturmakta olan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, kaldırımda yürüyen yaşlı adamı bir anda yola itti...