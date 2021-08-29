Türkiye Korkunç olay! Su kuyusunda ölü bulundu

Korkunç olay! Su kuyusunda ölü bulundu

Türkiye

Korkunç olay! Su kuyusunda ölü bulundu

Çanakkale'de tesisatçı Bülent Kesim (44), arızayı gidermek için girdiği çalıştığı otelin su kuyusunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29 Ağustos 2021, Pazar 22:56 Son Güncelleme:
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Eceabat ilçesinde tesisatçı Bülent Kesim, çalıştığı otelin su kuyusundaki arıza nedeniyle dün gece evden ayrılarak tesisin bulunduğu Kumköy'e gitti. Kesim'in eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, Bülent Kesim'i aramaya başladı. Kesim'in en son görüldüğü su kuyusu çevresinde yapılan araştırmada ayakkabıları bulundu. Kuyunun içerisinde yapılan incelemede ise cansız bedenine ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bülent Kesim'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÇANAKKALE (DHA)

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