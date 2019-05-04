Korkunç olay! Tamir ederken makineye kafası sıkışan işçi öldü

Olay, dün gece saatlerinde Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan İsmail Şeker, bozuk olan plastik şişirme makinesini tamir ederken başını sıkıştırdı.

KURTARILAMADI

Durumu fark eden mesai arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şeker, yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan İsmail Şeker, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şeker'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

DHA