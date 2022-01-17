Türkiye Korkunç ölüm! Tren çarpan Gizem yaşamını yitirdi!

Korkunç ölüm! Tren çarpan Gizem yaşamını yitirdi!

Türkiye

Korkunç ölüm! Tren çarpan Gizem yaşamını yitirdi!

Osmaniye'de hemzemin geçitte tren çarpan üniversite öğrencisi, hayatını kaybetti.

17 Ocak 2022, Pazartesi 11:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Osmaniye'nin Yeşilyurt Mahallesi'nde tren hemzemin geçidinde meydana gelen olayda Hatay’ın İskenderun ilçesinden Malatya’ya kuru yük götüren konteyner yüklü tren hemzemin geçitten geçtiği sırada Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde öğrenci olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Gizem Yılmaz’a çarptı.



Çarpmanın etkisiyle trenin altında kalan genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından genç kızın cansız bedeninin Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Sarıgül: Taksi sorunu bir günde çözülür
Hakan Çelik
Murat Çelik
Tarikat- Cemaat gündemi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
İhtiyaç militan bir muhalefet mi?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İyi haber
Rauf Tamer
Banu Şen
6 bin yıllık tarihi, 7.5 milyon yıllık doğasıyla Kayseri
Banu Şen
Şirin Sever
'Diva'lık alışkanlıkları yaktı askerlerin başını!
Şirin Sever
Erkut Can
Kara’nın karasını yaşadık
Erkut Can
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kırmızı listede yer alıyor! Sarp kayalıklarda görüntülendi