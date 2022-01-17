Korkunç ölüm! Tren çarpan Gizem yaşamını yitirdi!
Osmaniye'de hemzemin geçitte tren çarpan üniversite öğrencisi, hayatını kaybetti.
17 Ocak 2022, Pazartesi 11:53 Son Güncelleme:
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Osmaniye'nin Yeşilyurt Mahallesi'nde tren hemzemin geçidinde meydana gelen olayda Hatay’ın İskenderun ilçesinden Malatya’ya kuru yük götüren konteyner yüklü tren hemzemin geçitten geçtiği sırada Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde öğrenci olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Gizem Yılmaz’a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle trenin altında kalan genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından genç kızın cansız bedeninin Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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